Виктор Орбан попрощался с Горбачевым: видео

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.

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