Виктор Орбан попрощался с Горбачевым: видео
Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования родным Горбачева и возложил цветы к его гробу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик с сопровождением возложил цветы к гробу Горбачева.
Почтив память экс-президента, Орбан выразил соболезнования родным Горбачева.
Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.