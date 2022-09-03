Путин и Эрдоган подтвердили намерение расширять торгово-экономические связи

В том числе лидеры двух стран планируют продвижение стратегических проектов в энергетике.

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение расширять торгово-экономические связи, а также сотрудничать в области энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Был подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики», - передает ТАСС слова пресс-службы.

Лидеры двух стран говорили об этом по телефону в ходе обсуждения развития сотрудничества между странами. В ходе этой беседы они также коснулись темы соглашения об экспорте зерна, заключенного недавно в Стамбуле.