На поверхность мужчину подняли прибывшие на место карабинеры, он отделался синяками и ссадинами.

© Фото: Fabio Sasso. ZUMAPRESS, Globallookpress

Турист из США выжил после падения в кратер Везувия. Инцидент произошел в минувшие выходные. Мужчина в сопровождении родственников прогуливался по несанкционированной тропе. В какой-то момент он решил сделать селфи на краю кратера, но выронил телефон. Пытаясь поймать гаджет, 23-летний американец упал вниз, пишет CNN.

Прибывшие на место карабинеры подняли незадачливого фотографа. Он отделался синяками и ссадинами. Врачи также осмотрели туриста, но он отказался от госпитализации. В полиции уточнили, что во время прогулки компания игнорировала запрещающие знаки. Для них инцидент может обернуться крупным штрафом.

Везувий - действующий вулкан на юге Италии. Гора расположена в 15 километрах от Неаполя и является местом притяжения многочисленных туристов. В последний раз вулкан извергался в 1944 году, сейчас он находится в состоянии покоя.