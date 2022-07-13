В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турист из США выжил после падения в кратер Везувия

Ян Брацкий
09:09 13.07.2022
На поверхность мужчину подняли прибывшие на место карабинеры, он отделался синяками и ссадинами.
Турист из США выжил после падения в кратер Везувия
© Фото: Fabio Sasso. ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Турист из США выжил после падения в кратер Везувия. Инцидент произошел в минувшие выходные. Мужчина в сопровождении родственников прогуливался по несанкционированной тропе. В какой-то момент он решил сделать селфи на краю кратера, но выронил телефон. Пытаясь поймать гаджет, 23-летний американец упал вниз, пишет CNN.

Прибывшие на место карабинеры подняли незадачливого фотографа. Он отделался синяками и ссадинами. Врачи также осмотрели туриста, но он отказался от госпитализации. В полиции уточнили, что во время прогулки компания игнорировала запрещающие знаки. Для них инцидент может обернуться крупным штрафом.

Везувий - действующий вулкан на юге Италии. Гора расположена в 15 километрах от Неаполя и является местом притяжения многочисленных туристов. В последний раз вулкан извергался в 1944 году, сейчас он находится в состоянии покоя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:40 В стране и мире
Видео
Реки на улицах: новые кадры из ушедшего под воду Верхоянска в Якутии
08:22 В стране и мире
МО Великобритании отвергло обвинения в убийствах мирных граждан Афганистана
05:05 Армия
Видео
«Ураганный» огонь по технике ВСУ: кадры боевой работы РСЗО в ходе спецоперации
04:55 В стране и мире
В МИД заявили, что ответ на санкции против РФ может быть болезненным для Запада
01:26 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.