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Народная милиция Донецкой Народной республики (НМ ДНР) посчитала количество выпущенных в сторону республики за сутки боеприпасов. В заявлении официального представителя НМ ДНР в Telegram-канале указано, что всего ВСУ выпустили 293 единицы боеприпасов.

«За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил двести девяносто три единицы боеприпасов из реактивных систем залпового огня "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», - говорится в сообщении.

Под огнем противника оказались восемь населенных пунктов в ДНР. В заявлении подчеркивается, что в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, а еще семнадцать получили ранения. Также из-за обстрелов со стороны Украины пострадали тридцать домостроений и тринадцать объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно о том, как российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ. За полтора-два часа операции подразделению ВДВ удалось разбить украинских военных, после чего им позволили забрать раненых.