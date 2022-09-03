В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украина выпустила 293 боеприпаса по ДНР за сутки

Анастасия Бобылева
11:22 03.09.2022
Учитывались боеприпасы из РСЗО «Град», танков, артиллерии калибром 122, 152 и 155 мм, минометов калибром 120 мм.
Украина выпустила 293 боеприпаса по ДНР за сутки
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
Читайте нас на:

Народная милиция Донецкой Народной республики (НМ ДНР) посчитала количество выпущенных в сторону республики за сутки боеприпасов. В заявлении официального представителя НМ ДНР в Telegram-канале указано, что всего ВСУ выпустили 293 единицы боеприпасов.

«За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил двести девяносто три единицы боеприпасов из реактивных систем залпового огня "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», - говорится в сообщении.

Под огнем противника оказались восемь населенных пунктов в ДНР. В заявлении подчеркивается, что в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, а еще семнадцать получили ранения. Также из-за обстрелов со стороны Украины пострадали тридцать домостроений и тринадцать объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно о том, как российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ. За полтора-два часа операции подразделению ВДВ удалось разбить украинских военных, после чего им позволили забрать раненых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:20 В стране и мире
Видео
Гроб с телом Горбачева привезли на ритуальном AURUS Lafet
05:02 Армия
Видео
Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО
05:01 Армия
Видео
Операции за светомаскировкой: как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе СВО
04:47 В стране и мире
Политолог назвал главную проблему армии США
03:34 В стране и мире
В Британии оценили шансы Трасс на выгодные отношения с Россией
Популярное
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.