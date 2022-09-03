В Ижевске неизвестный поджег здание полиции и ранил двух полицейских

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие при задержании, сейчас нападавший находится в больнице.

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Ночью неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание полиции №2 города Ижевска. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место для задержания, однако подозреваемый напал на полицейских с ножом, чем вынудил их применить табельное оружие.

«Подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двоих полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен и доставлен в медучреждение», - рассказал начальник ОИиОС МВД по Удмуртской республике Салимуллин Ильдар.

Также в больницу доставили двух полицейских, которые получили ножевые ранения. Возгорание на месте проившествия, по словам Салимуллина, уже ликвидировано.

Двенадцатого августа в Нью-Йорке мужчина с ножом напал на известного британского писателя Салмана Рушди. Ему было нанесено 10-15 ударов. Писателя госпитализировали, нападавшего задержали.