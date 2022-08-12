Десять ножевых: стали известны подробности нападения на писателя Салмана Рушди

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Напавший на известного британского писателя Салмана Рушди нанес ему 10-15 ударов. Об этом рассказал журналист Associated Press, который стал свидетелем произошедшего. Писатель получил ножевое ранение в шею.

«Журналист Ассошиэйтед Пресс был очевидцем того, как мужчина встал перед Рушди на сцене и ударил его или нанес ему колотые раны 10-15 раз, когда писателя представляли. Автора 75 лет повалили на пол или он упал, а мужчину задержали», - сообщили в агентстве.

Инцидент произошел сегодня в Нью-Йорке. Писателя госпитализировали в больницу. Нападавший задержан полицейскими.

Отметим, в 1980-х годах Рушди оказался под угрозами убийства со стороны иранских властей, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя. Утверждена и награда в размере более трех миллионов долларов тому, кто убьет Салмана Рушди.