Посольство РФ призвало Вашингтон не сомневаться в готовности Москвы защищаться

В дипмиссии указали Пентагону на решимость РФ защищать суверенитет, территориальную целостность и граждан всеми доступными средствами.

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Посольство России в США прокомментировало информацию о якобы планируемом США ударе по российскому военно-политическому руководству. В дипмиссии указали Пентагону на решимость РФ защищать суверенитет, территориальную целостность и граждан всеми доступными средствами, а также выразили надежду на бредовость данный утверждений.

«Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики», - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на сегодняшний день абсолютно очевидно, что Соединенные Штаты прямо вовлечены в военные действия украинской стороны. Он же добавил, что Штаты провоцируют столкновение ядерных держав.