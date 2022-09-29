В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США провоцируют столкновение ядерных держав

Алиса Краузе
05:58 29.09.2022
Своими действиями, как отметил посол РФ, Вашингтон будто бы проверяет Москву на прочность.
Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США провоцируют столкновение ядерных держав
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

На сегодняшний день абсолютно очевидно, что Соединенные Штаты прямо вовлечены в военные действия украинской стороны. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом, по его словам, говорят и рост поставок летального вооружения и совместное планирование военных операций против РФ, и поставляемые Киеву данные американской разведки.

«Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», - заметил дипломат в статье для журнала The National Interest, текст которой публикует российское посольство.

Как указал Антонов, Украину уже давно натравливают на Российскую Федерацию. Подобная политика со стороны американцев выглядит как испытание на прочность для Москвы.

«Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные... выпады», - заметил посол.

Своими действиями, обозначил он, власти США по сути добиваются развития ситуации, которое приведет к столкновению крупнейших в мире ядерных держав. А это, в свою очередь, может обернуться непредсказуемыми последствиями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Непрерывная связь и безопасность: как работают связисты и взвод боевого охранения в ходе СВО
04:59 В стране и мире
Мирошник назвал сроки вхождения ЛНР в состав РФ
04:28 В стране и мире
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
00:51 В стране и мире
Видео
Байден на выступлении попытался найти в зале члена Конгресса, умершую в августе
23:40 В стране и мире
В Минтруде рассказали об индексации пенсий по старости в 2023 году
Популярное
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Видео
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.