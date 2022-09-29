Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США провоцируют столкновение ядерных держав

Своими действиями, как отметил посол РФ, Вашингтон будто бы проверяет Москву на прочность.

© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

На сегодняшний день абсолютно очевидно, что Соединенные Штаты прямо вовлечены в военные действия украинской стороны. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом, по его словам, говорят и рост поставок летального вооружения и совместное планирование военных операций против РФ, и поставляемые Киеву данные американской разведки.

«Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», - заметил дипломат в статье для журнала The National Interest, текст которой публикует российское посольство.

Как указал Антонов, Украину уже давно натравливают на Российскую Федерацию. Подобная политика со стороны американцев выглядит как испытание на прочность для Москвы.

«Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные... выпады», - заметил посол.

Своими действиями, обозначил он, власти США по сути добиваются развития ситуации, которое приведет к столкновению крупнейших в мире ядерных держав. А это, в свою очередь, может обернуться непредсказуемыми последствиями.