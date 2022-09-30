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Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября

Егор Левин
09:05 30.09.2022
Временное ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября.

В соответствующем сообщении Росавиации говорится о юге и центральной части страны, в частности, об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, часть воздушного пространства была закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Ранее Росавиация уже продлевала режим временного ограничения полетов в некоторых аэропортах.

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