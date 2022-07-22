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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 30 июля

Елизавета Потейчук
09:50 22.07.2022
Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 30 июля
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и Центральной России продлен до 30 июля. Так, полеты будут временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Ранее Росавиация продлевала режим временного ограничения полетов в этих же аэропортах до 24 июля.

До этого стало известно о снятии запрета на пролет через воздушное пространство России самолетов Boeing 737 MAX производства США. Сообщается, что первым после снятия ограничений станет борт авиакомпании Belavia. Самолет вылетел из Минска в Тбилиси.

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