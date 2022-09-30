Украина ударила по колонне машин, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожья

По словам Владимира Рогова, в результате удара погибли и пострадали люди.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские вооруженные силы нанесли удар по колонне машин с мирными жителями, стоящей на выезде в освобожденную часть региона. По его словам, в результате удара зафиксированы погибшие.

Рогов подчеркнул, что киевский режим пытается запугать население на подконтрольной ему части и не допустить оттока людей на освобожденную территорию, которая скоро станет частью России.

«Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, сегодня, 30 сентября состоится церемония подписания договоров о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к территории РФ. Президент России Владимир Путин на полях церемонии проведет встречи с главами Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР и выступит с обращением.