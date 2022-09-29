В Кремле назвали дату подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России

Владимир Путин на полях церемонии проведет встречи с главами Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР и выступит с обращением.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что 30 сентября, в пятницу, состоится церемония подписания договоров о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей к территории РФ. Кроме того, по словам пресс-секретаря, российский лидер на полях церемонии встретится с главами всех указанных регионов и республик и проведет объемное выступление.

«Завтра в Большом Кремлевском Дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, по данным ЦИК РФ, большинство избирателей на участках, расположенных на территории России, проголосовали за вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав Российской Федерации. В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей, в ДНР - свыше 99%, в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно. Голосование проходило с 23 по 27 сентября.