В стране и мире Транспортировка газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» возобновлена Анастасия Бобылева «Газпром» приостанавливал работу газопровода в связи профилактическими работами. © Фото: Павел Львов, РИА Новости Читайте нас на: Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» возобновлены. Об этом сообщила компания «Газпром» в своем Telegram-канале. «Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», - говорится в сообщении. Напомним, что с 22 по 29 сентября на трубопроводе проводились профилактические работы. В связи с этим поставки энергоресурса были временно прекращены. Подобная профилактика проводится два раза в год - весной и осенью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика