Поставки газа по «Силе Сибири» будут остановлены с 22 по 29 сентября

На трубопроводе будут проводиться плановые профилактические работы, пояснили в «Газпроме».

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Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» остановят с 22 по 29 сентября для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», - говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» при этом пояснили, что в соответствии с договоренностью о купле-продаже газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проводится дважды в год - весной и осенью.

В начале сентября «Газпром» заявил об остановке газопровода «Северный поток» на неопределенный срок из-за утечки масла на компрессорной станции «Портовая», что вызвало неисправность в работе турбины для газопровода «Северный поток». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные в отношении России западные санкции препятствуют проведению ремонтных работ на трубопроводе.