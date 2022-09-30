Al Jazeera сообщает о 32 погибших во время взрыва в Кабуле

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В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, унесший жизни 32 человек. О происшествии сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в правительстве.

Это случилось в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. По информации телеканала, также было ранено 40 человек.

Ранее в Кабуле произошел теракт. Был подорвал боевик-смертник, в результате чего погибли двое сотрудников дипломатической миссии. Служба внешней разведки РФ предположила, что это было сделано в целях дестабилизации обстановки в Афганистане.