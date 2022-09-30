Посол КНР заявил, что Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма

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Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин активно развивают двусторонние отношения в сфере туризма. По его словам, государства ждут широкие перспективы для развития сотрудничества в данной области, особенно, когда пандемия коронавирусной инфекции в мире пойдет на спад.

«Наши страны в полной мере используют преимущества существующих механизмов и площадок сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, активно развивают диалог на высоком уровне в сфере туризма, что играет важную ведущую роль», - сказал Ханьхуэй в беседе с РИА Новости.

Ранее профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай заявил, что народ Китая благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня. Президент РФ на полях саммита ШОС отмечал, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в тайваньском проливе.