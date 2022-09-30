В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол КНР заявил, что Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма

Елизавета Потейчук
08:20 30.09.2022
В будущем страны ждут широкие перспективы для развития сотрудничества в данной области, считает Чжан Ханьхуэй.
Посол КНР заявил, что Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин активно развивают двусторонние отношения в сфере туризма. По его словам, государства ждут широкие перспективы для развития сотрудничества в данной области, особенно, когда пандемия коронавирусной инфекции в мире пойдет на спад.

«Наши страны в полной мере используют преимущества существующих механизмов и площадок сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, активно развивают диалог на высоком уровне в сфере туризма, что играет важную ведущую роль», - сказал Ханьхуэй в беседе с РИА Новости.

Ранее профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай заявил, что народ Китая благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня. Президент РФ на полях саммита ШОС отмечал, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в тайваньском проливе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:05 Армия
Видео
Огневой натиск: кадры массированного удара артиллерии ВДВ по позициям ВСУ сняли с коптера
05:39 В стране и мире
Видео
Страсть к наживе: торговцев амуницией для мобилизованных поймали на завышении цен
04:06 В стране и мире
Эберхарт: ценовой потолок на нефть из РФ может стать «смертельным ударом» для Запада
01:38 Армия
Треть сбитой авиации ВСУ: Салюков рассказал, насколько эффективны ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне спецоперации
00:24 В стране и мире
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Популярное
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Видео
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.