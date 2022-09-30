В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов в Новосибирске

Елизавета Потейчук
08:00 30.09.2022
Суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

В Новосибирской области задержан мужчина, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков». По словам официального представителя регионального УФСБ Ирины Зебровой, поджоги планировались для устрашения населения и склонения жителей Новосибирской области к отказу от участия и поддержки спецоперации на Украине.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», - приводит РИА Новости слова Зебровой.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, суд арестовал его сроком на два месяца. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на организацию совершения террористического акта).

Ранее военного комиссара Александра Елисеева из Усть-Илимска вывели из комы врачи Иркутской областной клинической больницы.

Напомним, 26 сентября мужчина открыл стрельбу в местном военкомате и ранил военкома, после чего тот был госпитализирован.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:05 Армия
Видео
Огневой натиск: кадры массированного удара артиллерии ВДВ по позициям ВСУ сняли с коптера
05:39 В стране и мире
Видео
Страсть к наживе: торговцев амуницией для мобилизованных поймали на завышении цен
04:06 В стране и мире
Эберхарт: ценовой потолок на нефть из РФ может стать «смертельным ударом» для Запада
01:38 Армия
Треть сбитой авиации ВСУ: Салюков рассказал, насколько эффективны ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне спецоперации
00:24 В стране и мире
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Популярное
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Видео
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.