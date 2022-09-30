ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов в Новосибирске

Суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

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В Новосибирской области задержан мужчина, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков». По словам официального представителя регионального УФСБ Ирины Зебровой, поджоги планировались для устрашения населения и склонения жителей Новосибирской области к отказу от участия и поддержки спецоперации на Украине.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», - приводит РИА Новости слова Зебровой.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, суд арестовал его сроком на два месяца. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на организацию совершения террористического акта).

Ранее военного комиссара Александра Елисеева из Усть-Илимска вывели из комы врачи Иркутской областной клинической больницы.

Напомним, 26 сентября мужчина открыл стрельбу в местном военкомате и ранил военкома, после чего тот был госпитализирован.