В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Львовской области магазин отказался впускать евреев

Анастасия Бобылева
07:21 30.09.2022
Тысячи хасидов отправились в Умань, чтобы почтить память жертв фашистов, но на заправке возле города Яворов произошел неожиданный инцидент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ilia Varlamov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

На одной из украинских заправок отказались обслуживать евреев. Об этом сообщили Объединенная еврейская община Украины и Международный благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана.

Инцидент случился возле города Яворов в Львовской области. На кадрах видно, что хасидов (хасидизм - одно из течений в иудаизме) даже не пустили в помещение местного магазина.

Стоит отметить, что это произошло в День памяти жертв Бабьего Яра, где в 1941 году фашисты уничтожили почти 150 тысяч евреев. К тому же случился этот инцидент в стране, президент которой Владимир Зеленский несколько дней назад в газете «Jerusalem post» был назван «Самым влиятельным евреем в мире».

Хасиды в конце сентября  отметили иудейский Новый год. По традиции тысячи людей съехались в украинский город Умань, к месту захоронения Рабби Нахмана. И уже не в первый раз их встретили организованные киевской властью препятствия.

Так, два года назад украинские пограничники остановили паломников на границе с Белоруссией. Тысячи людей на протяжении нескольких дней вынуждены были жить в палаточном лагере, в условиях полной антисанитарии.

Ранее «Звезда» рассказала о националистических воззрениях жен бойцов «Азова»*. Катерина Прокопенко, одна из девушек, которых принимал Папа Римский Франциск, замечена на фотографиях, где она вскидывает правую руку. К тому же она замужем за командиром полка «Азов».

*полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена на территории России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:05 Армия
Видео
Огневой натиск: кадры массированного удара артиллерии ВДВ по позициям ВСУ сняли с коптера
05:39 В стране и мире
Видео
Страсть к наживе: торговцев амуницией для мобилизованных поймали на завышении цен
04:06 В стране и мире
Эберхарт: ценовой потолок на нефть из РФ может стать «смертельным ударом» для Запада
01:38 Армия
Треть сбитой авиации ВСУ: Салюков рассказал, насколько эффективны ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне спецоперации
00:24 В стране и мире
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Популярное
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Видео
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.