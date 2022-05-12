В стране и мире Сторонницы нацизма: что известно о встретившихся с Папой Римским женах бойцов «Азова»* Тимур Шерзад Одна из явившихся на прием к понтифику - Катерина Прокопенко, жена командира националистического полка «Азов»*. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALESSIA GIULIANI, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Жены бойцов националистического батальона «Азов»*, которых принимал Папа Римский Франциск, сами симпатизируют идеям нацизма и призывали к убийствам в социальных сетях, при этом одной из девушек оказалась Катерина Прокопенко, жена командира «Азова»* Дениса Прокопенко. Девушка не только выбрала в спутники жизни радикала, но и сама открыто демонстрировала свое отношение к идеям национализма. В сети уже нашли ее ранние фотографии, где она позирует, вскидывая вверх правую руку. © https://t.me/srochnow Вторая из явившихся на прием к Папе Римскому женщин в своих социальных сетях публиковала фотографии в форме с оружием в руках, причем на изображениях, найденных пользователями Сети, девушка открыто заявляет, что «улыбаться ее заставляют смерти русских солдат». Что же до четы Прокопенко, то она не в первый раз попала в поле зрения. Так, в распоряжении «Звезды» оказался дневник одного из бойцов «Азова»*. По предположению Telegram-канала Комсомолец Z, высказанному ранее, дневник мог принадлежать именно Денису Прокопенко. Он испещрен многочисленными рисунками с символикой нацистского характера - как той, что использовалась эсэсовцами в Третьем рейхе, так и той, что используют сегодня украинские националисты. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Однозначных доказательств того, что дневник принадлежал именно командиру «Азова»*, нет. Так, на его страницах помимо рисунков в изобилии присутствуют математические вычисления для наводки и корректировки минометов. Подробные данные для управления минометной батареей более необходимы для наводчиков. Как бы то ни было, сам факт, что бойцы «Азова»* наполняют своих дневники рисунками со свастиками и рунами СС говорит достаточно о ценностях, царящих внутри подразделения. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Напомним, 11 мая Папа Римский Франциск после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, провел двухминутную беседу с женами заблокированных на территории завода «Азовсталь» членов нацбатальона «Азов»*. В ходе встречи с понтификом Юлия Федосюк и Катерина Прокопенко передали Папе Франциску два письма и фотографии раненых украинских солдат и обратились с просьбой посодействовать эвакуации «азовцев»* в третью страну. *полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена на территории России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика