Сторонницы нацизма: что известно о встретившихся с Папой Римским женах бойцов «Азова»*
Одна из явившихся на прием к понтифику - Катерина Прокопенко, жена командира националистического полка «Азов»*.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALESSIA GIULIANI, Keystone Press Agency, Globallookpress
Жены бойцов националистического батальона «Азов»*, которых принимал Папа Римский Франциск, сами симпатизируют идеям нацизма и призывали к убийствам в социальных сетях, при этом одной из девушек оказалась Катерина Прокопенко, жена командира «Азова»* Дениса Прокопенко.
Девушка не только выбрала в спутники жизни радикала, но и сама открыто демонстрировала свое отношение к идеям национализма. В сети уже нашли ее ранние фотографии, где она позирует, вскидывая вверх правую руку.