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Сторонницы нацизма: что известно о встретившихся с Папой Римским женах бойцов «Азова»*

Тимур Шерзад
21:15 12.05.2022
Одна из явившихся на прием к понтифику - Катерина Прокопенко, жена командира националистического полка «Азов»*. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALESSIA GIULIANI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Жены бойцов националистического батальона «Азов»*, которых принимал Папа Римский Франциск, сами симпатизируют идеям нацизма и призывали к убийствам в социальных сетях, при этом одной из девушек оказалась Катерина Прокопенко, жена командира «Азова»* Дениса Прокопенко.

Девушка не только выбрала в спутники жизни радикала, но и сама открыто демонстрировала свое отношение к идеям национализма. В сети уже нашли ее ранние фотографии, где она позирует, вскидывая вверх правую руку.

© https://t.me/srochnow

Вторая из явившихся на прием к Папе Римскому женщин в своих социальных сетях публиковала фотографии в форме с оружием в руках, причем на изображениях, найденных пользователями Сети, девушка открыто заявляет, что «улыбаться ее заставляют смерти русских солдат».

Что же до четы Прокопенко, то она не в первый раз попала в поле зрения. Так, в распоряжении «Звезды» оказался дневник одного из бойцов «Азова»*. По предположению Telegram-канала Комсомолец Z, высказанному ранее, дневник мог принадлежать именно Денису Прокопенко. Он испещрен многочисленными рисунками с символикой нацистского характера - как той, что использовалась эсэсовцами в Третьем рейхе, так и той, что используют сегодня украинские националисты.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Однозначных доказательств того, что дневник принадлежал именно командиру «Азова»*, нет. Так, на его страницах помимо рисунков в изобилии присутствуют математические вычисления для наводки и корректировки минометов. Подробные данные для управления минометной батареей более необходимы для наводчиков. Как бы то ни было, сам факт, что бойцы «Азова»* наполняют своих дневники рисунками со свастиками и рунами СС говорит достаточно о ценностях, царящих внутри подразделения.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Напомним, 11 мая Папа Римский Франциск после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, провел двухминутную беседу с женами заблокированных на территории завода «Азовсталь» членов нацбатальона «Азов»*.

В ходе встречи с понтификом Юлия Федосюк и Катерина Прокопенко передали Папе Франциску два письма и фотографии раненых украинских солдат и обратились с просьбой посодействовать эвакуации «азовцев»* в третью страну.

*полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена на территории России.

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