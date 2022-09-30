Огневой натиск: кадры массированного удара артиллерии ВДВ по позициям ВСУ сняли с коптера

В частности, подразделения ВДВ уничтожили два танка ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало видео нанесения огневого поражения киевским радикалам со стороны Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили, что артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции украинской армии и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника. В частности, было уничтожено два танка ВСУ.

До этого российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения позиций украинской армии в лесопосадке подразделениями Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации. После получения точных координат целей, артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный удар. Также применялись гранаты, сброшенные с квадрокоптеров.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.