Огневой натиск: кадры массированного удара артиллерии ВДВ по позициям ВСУ сняли с коптера
Министерство обороны России продемонстрировало видео нанесения огневого поражения киевским радикалам со стороны Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.
В оборонном ведомстве отметили, что артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции украинской армии и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника. В частности, было уничтожено два танка ВСУ.
До этого российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения позиций украинской армии в лесопосадке подразделениями Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации. После получения точных координат целей, артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный удар. Также применялись гранаты, сброшенные с квадрокоптеров.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.