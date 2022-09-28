Массированная атака: кадры уничтожения позиций ВСУ в лесопосадке сняли с беспилотника

Военнослужащие обнаружили в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой и нанесли по ним массированный удар.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео уничтожения позиций украинской армии подразделениями Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Так, военнослужащие обнаружили в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. Далее, после получения точных координат целей, артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный удар. Также применялись гранаты, сброшенные с квадрокоптеров.

В результате артудара помимо живой силы ВСУ были уничтожены две единицы техники, включая одну РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее российской оборонное ведомство продемонстрировало, как ВДВ разбомбили колонну ВСУ и 120 боевиков в спецоперации. Тогда подразделения ВСУ силами двух механизированных рот, при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.