Салюков рассказал, что санитарные бронемашины «Линза» спасли множество жизней в ходе СВО

Он отметил высокую эффективность, проявляемую в боевых условиях, защищенных автомобилей «Тайфун-К», а также созданных на базе их шасси образцов вооружения и военной техники.

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В ходе спецоперации благодаря защищенным санитарным автомобилям «Линза» удалось спасти жизни большого количества солдат и офицеров, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Данные санитарные автомобили предназначены для эвакуации раненых с поля боя в условиях огневого воздействия противника.

Помимо этого, Салюков отметил высокую эффективность, проявляемую в боевых условиях защищенными автомобилями «Тайфун-К», а также созданными на базе их шасси образцами вооружения и военной техники. Обо всем этом он рассказал в интервью газете «Красная Звезда».

«К примеру, применение в ходе специальной военной операции защищенных санитарных автомобилей "Линза", которые предназначены для эвакуации раненых с поля боя в условиях огневого воздействия противника, позволило спасти большое количество солдат и офицеров», - сообщил он в беседе с изданием.

Немногим ранее генерал армии Салюков перечислил технику, которая делает Сухопутные войска РФ одними из лучших в мире. Он отметил, что многие виды техники, имеющиеся у российских военнослужащих, заметно превосходят зарубежные аналоги, а некоторые, подобные «Искандеру-М», и вовсе являются уникальными в своем роде. Он рассказал и о реактивных системах залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо».