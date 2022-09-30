Салюков перечислил технику, которая делает Сухопутные войска РФ одними из лучших в мире

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На сегодняшний день в распоряжении у Сухопутных войск ВС РФ имеется вся необходимая военная и специальная техника, в основном представленная современными моделями. Все об образцах ВВСТ, использующихся для защиты стратегических интересов государства, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

По его словам, многие виды техники, имеющиеся у российских военнослужащих данного вида вооруженных сил, заметно превосходят зарубежные аналоги, а некоторые, подобные «Искандеру-М», и вовсе являются уникальными в своем роде.

«Реактивные подразделения располагают современными реактивными системами залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г") с реактивными снарядами повышенного могущества, высокой скорострельностью, большей дальностью стрельбы и мобильностью», - обозначил главнокомандующий.

На вооружении артиллерии, как указал Салюков, находятся модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С». Эти машины способны обрушить на врага целый «шквал огня», выпуская несколько снарядов под разными углами из одного орудия. Такой стиль боя значительно увеличивает гарантии поражения неприятеля.

«Противотанковые артиллерийские формирования... имеют всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-СП", а также переносные противотанковые комплексы "Корнет"», - отметил главком Сухопутных войск.

Они могут поражать бронированные цели в том числе ночью и при ограниченной видимости, при этом пробивая защиту любого из современных танков. При этом «Хризантема-СП» особенно актуальна в условиях СВО благодаря способности бороться с низколетящими вертолетами.

Надежное прикрытие от воздушных атак обеспечивают российским военнослужащим войска Противовоздушной обороны.

«Основными образцами, состоящими на вооружении войск ПВО, являются зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-300В - дальнего действия, "Бук" - средней дальности, "Тор" - малой дальности и их модификации, а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба"», - цитирует Салюкова издание «Красная звезда».

Как заявил главнокомандующий, главной ударной силой Сухопутных войск остаются танковые войска, оснащенные боевыми машинами трех типов Т-72, Т-80 и Т-90. Большая часть из них прошла глубокую комплексную модернизацию.

«Все модернизированные танки Т-72Б3 (М), Т-80БВМ и Т-90М оснащены: тепловизионными прицелами с автоматом сопровождения целей, что позволяет применять их ночью и в сложных погодных условиях; современными системами управлениями огнем, что позволяет вести стрельбу современными типами боеприпасов, а также управляемыми ракетами, запускаемыми из канала ствола, на дальность до пяти км; современной динамической защитой и помехоустойчивыми средствами связи», - уточнил генерал армии.

Мотострелки используют в сражениях боевые машины пехоты типов БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А(М).

«Все современные БМП и БТР оснащены комплексами вооружения с 30-мм автоматическими пушками. Применение данного калибра на боевых машинах обеспечивает создание достаточной плотности огня за счет высокого темпа стрельбы и большого боекомплекта», - объяснил Салюков.

Главком Сухопутных войск добавил, отечественная БМП-3 дополнительно имеет 100-мм орудие, что дает ей преимущество в дальности и могуществе боеприпасов перед иностранными образцами. Кроме того она может вести огонь на плаву. Отличается и модернизированная БМП-2 с новым боевым отделением «Бережок». Она оснащена комплексом «Корнет» с четырьмя готовыми к пуску ракетами, способными поражать высокозащищенные объекты на дальности до 10 километров, что не может продемонстрировать практически никакая другая военная техника в мире.