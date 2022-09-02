Хуснуллин назвал количество открывшихся на освобожденных территориях школ

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На освобожденных Россией территориях начали работу новые школы. В частности, около 1400 общеобразовательных учебных заведений открыли свои двери 1 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках. Также школы открылись и в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Порядка 550 школ было отремонтировано усилиями Российской Федерации. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«В этом году мы системно занимались запуском школ на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. 1 400 школ начало работать на новых территориях, из них почти 550 мы отремонтировали к 1 сентября», - приводит его слова ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин спросил у школьницы из Луганской Народной Республики, стало ли там «потише». Школьница рассказала, что родилась в 2014 году и не видела «ни дня мирной жизни». При этом, с ее слов, в республике в последнее время обстановка спокойнее.