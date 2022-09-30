Салюков рассказал, что в ходе СВО 28 офицеров-выпускников вузов Сухопутных войск стали Героями РФ

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Все военнослужащие ВС России - солдаты и офицеры - мужественно и самоотверженно исполняют свой воинский долг в зоне проведения спецоперации. При этом 28 офицеров-выпускников разных лет военных учебных заведений Сухопутных войск получили высшее звание «Герой Российской Федерации».

Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Комментируя просьбу рассказать о героических поступках мотострелков, танкистов и представителей других подразделений Сухопутных войск в ходе специальной военной операции, он отметил, что сложно выделить какой-то один конкретный пример мужества.

«Без преувеличения, тысячи солдат и офицеров за мужество и героизм удостоены высоких государственных наград. И в данной ситуации сложно выделить какой-то один или несколько примеров. По крайней мере это будет несправедливым по отношению к другим нашим ребятам. Один лишь факт, что в ходе проведения специальной военной операции 28 офицерам-выпускникам разных лет военных учебных заведений Сухопутных войск присвоено высшее звание "Герой Российской Федерации", безусловно, говорит сам за себя», - рассказал он в интервью «Красной Звезде».

Помимо этого, Салюков рассказал, что санитарные бронемашины «Линза» спасли множество жизней в ходе спецоперации. Он отметил высокую эффективность, проявляемую в боевых условиях, защищенных автомобилей «Тайфун-К», а также созданных на базе их шасси образцов вооружения и военной техники.