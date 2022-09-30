Армия Армия Армия

Салюков рассказал, что в ходе СВО 28 офицеров-выпускников вузов Сухопутных войск стали Героями РФ

Марина Крижановская
02:53 30.09.2022
Главнокомандующий Сухопутными войсками отметил, что сложно выделить какой-то один конкретный пример мужества.
Салюков рассказал, что в ходе СВО 28 офицеров-выпускников вузов Сухопутных войск стали Героями РФ
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Все военнослужащие ВС России - солдаты и офицеры - мужественно и самоотверженно исполняют свой воинский долг в зоне проведения спецоперации. При этом 28 офицеров-выпускников разных лет военных учебных заведений Сухопутных войск получили высшее звание «Герой Российской Федерации».

Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Комментируя просьбу рассказать о героических поступках мотострелков, танкистов и представителей других подразделений Сухопутных войск в ходе специальной военной операции, он отметил, что сложно выделить какой-то один конкретный пример мужества.

«Без преувеличения, тысячи солдат и офицеров за мужество и героизм удостоены высоких государственных наград. И в данной ситуации сложно выделить какой-то один или несколько примеров. По крайней мере это будет несправедливым по отношению к другим нашим ребятам. Один лишь факт, что в ходе проведения специальной военной операции 28 офицерам-выпускникам разных лет военных учебных заведений Сухопутных войск присвоено высшее звание "Герой Российской Федерации", безусловно, говорит сам за себя», - рассказал он в интервью «Красной Звезде».

Помимо этого, Салюков рассказал, что санитарные бронемашины «Линза» спасли множество жизней в ходе спецоперации. Он отметил высокую эффективность, проявляемую в боевых условиях, защищенных автомобилей «Тайфун-К», а также созданных на базе их шасси образцов вооружения и военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:38 Армия
Треть сбитой авиации ВСУ: Салюков рассказал, насколько эффективны ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне спецоперации
00:24 В стране и мире
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
00:01 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Днем Сухопутных войск
22:32 Спорт
«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в матче Кубка России по футболу
20:44 В стране и мире
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал беспрецедентной диверсией взрывы «Северных потоков»
Популярное
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Видео
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.