МИД Швеции: утечки на «Северных потоках» продолжатся до 2 октября

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По оценкам оператора «Северных потоков» компании Nord Stream AG, утечка газа на поврежденных участках трубопровода в акватории Дании и Швеции не прекратилась и продолжится еще несколько дней.

Глава МИД Швеции Анн Линде опубликовала в Twitter заявление постоянных представительств Швеции и Дании при ООН по «Северным потокам» с оперативной информацией о последствиях диверсии.

По данным Nord Stream AG, утечка газа на трубопроводе «Северный поток - 1» продолжится до 2 октября, аналогичных данных по «Северному потоку - 2», говорится в тексте опубликованного документа.

Заявление сделано накануне экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу взрывов на «Северных потоках», назначенного на 30 сентября.



«Важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах», подчеркнула Линде.

Напомним, что президент России назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией и актами международного терроризма, по просьбе России вопрос о происшествиях на трех ветках газопровода вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН. Nord Stream AG уточняет, что пока не прекратились утечки газа доступ в зону повреждений по-прежнему невозможен.