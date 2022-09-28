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Небензя заявил, что Запад мечтает обескровить и расчленить Россию

Алиса Краузе
00:56 28.09.2022
Постпред РФ при ООН назвал истинную цель западных стран, связанную с Россией.
Небензя заявил, что Запад мечтает обескровить и расчленить Россию
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Западные страны в сложившейся к настоящему моменту политической ситуации видят своей целью максимальное ослабление России. Соответствующее мнение озвучил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций, посвященного ситуации на Украине.

«Цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, - максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов - расчленить ее и подчинить своей воле», - передает его слова ТАСС.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации также добавил, что озвученную им истину прекрасно понимают и все остальные.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нынешний Запад стремится к тому, чтобы везде, в том числе в Совете безопасности ООН, обслуживалась только навязанная им точка зрения. При этом, по ее словам, без РФ этот орган превратится в очередную мифологему, в которую западные страны пытаются заставить поверить других.

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