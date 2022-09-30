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Захарова заявила о недопустимости превращения генсека ООН в инструмент пропаганды

Ирина Елагина
22:59 30.09.2022
МИД РФ отреагировал на заявление Гутерриша о непризнании референдумов о вхождении четырех регионов в состав России.
Захарова заявила о недопустимости превращения генсека ООН в инструмент пропаганды
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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МИД РФ расценил как превышение полномочий, ангажированность и неверное толкование положений Устава ОНН заявление генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша о непризнании референдумов о вхождении четырех регионов в состав России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарисейством отношение Гутерриша к праву ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области на самоопределение при решении о воссоединении с Россией. 

«Это еще один пример фарисейства и вопиющих двойных стандартов. Считаем недопустимым факт превращения генерального секретаря ООН в инструмент пропаганды и давления на государства-члены в то время, как он должен руководствоваться Уставом ООН в его полном объеме», - отметила Захарова.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить боевые действия и возобновить переговоры при условии уважительного отношения Киева «к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.., выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст».

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