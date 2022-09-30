В стране и мире «Циничный мальчик»: Медведев про генсека НАТО Ирина Елагина Зампред Совбеза назвал цинизмом советы НАТО Украине не прекращать конфликт. © Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цинизмом советы Киеву от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не прекращать конфликт. «Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», - отметил Медведев в публикации в Telegram-канале. Ранее Столтенберг на внеплановой пресс-конференции заявил, что «НАТО не является стороной конфликта и остается оборонным альянсом». Глава Североатлантического альянса считает, что Украина имеет «право на самооборону» в соответствии с Уставом ООН, «альняс помогает Киеву реализовывать это право» и в настоящий момент «не может принять Украину в НАТО». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика