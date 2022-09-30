«Циничный мальчик»: Медведев про генсека НАТО
Зампред Совбеза назвал цинизмом советы НАТО Украине не прекращать конфликт.
© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цинизмом советы Киеву от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не прекращать конфликт.
«Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», - отметил Медведев в публикации в Telegram-канале.
Ранее Столтенберг на внеплановой пресс-конференции заявил, что «НАТО не является стороной конфликта и остается оборонным альянсом». Глава Североатлантического альянса считает, что Украина имеет «право на самооборону» в соответствии с Уставом ООН, «альняс помогает Киеву реализовывать это право» и в настоящий момент «не может принять Украину в НАТО».