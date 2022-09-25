Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни

Кроме того, можно узнать, кто может получить отсрочку от призыва по медицинским показаниям.

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Горячая линия 122 опубликовала новые ответы на вопросы о частичной мобилизации, касающиеся получения отсрочки от призыва по медицинским показаниям и в случае болезни в период требования явиться в военкомат.

Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти?

Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями.

Если у человека нет инвалидности, но есть астма или диабет?

Граждане с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, определяется постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013, ознакомиться с ним можно на сайте Объясняем.рф.

Мобилизуют ли человека, который только что прошел курс лечения от наркотической зависимости?

Людей, состоящих на учете в наркологических диспансерах, на военную службу не призывают.

Ранее россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации. Так, можно получить ответы на следующие вопросы. Дает ли бронь гарантию, что гражданина не призовут к частичной мобилизации? Есть ли бронь у конкретной организации? Где можно получить информацию о брони работников?