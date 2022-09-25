В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни

Максим Крюков
16:10 25.09.2022
Кроме того, можно узнать, кто может получить отсрочку от призыва по медицинским показаниям.
Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Горячая линия 122 опубликовала новые ответы на вопросы о частичной мобилизации, касающиеся получения отсрочки от призыва по медицинским показаниям и в случае болезни в период требования явиться в военкомат.

Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти?

Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями.

Если у человека нет инвалидности, но есть астма или диабет?

Граждане с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, определяется постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013, ознакомиться с ним можно на сайте Объясняем.рф.

Мобилизуют ли человека, который только что прошел курс лечения от наркотической зависимости?

Людей, состоящих на учете в наркологических диспансерах, на военную службу не призывают.

Ранее россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации. Так, можно получить ответы на следующие вопросы. Дает ли бронь гарантию, что гражданина не призовут к частичной мобилизации? Есть ли бронь у конкретной организации? Где можно получить информацию о брони работников?

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:10 В стране и мире
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
13:58 Армия
Видео
МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков
13:57 Армия
Видео
ВСУ за сутки потеряли более 110 человек на Николаево-Криворожском направлении
12:50 В стране и мире
Видео
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, которая готовила теракты на референдуме
12:13 В стране и мире
В Запорожской области 93% проголосовавших поддержали вхождение в состав России
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.