В стране и мире В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене Алиса Краузе В Запорожской области сравнили президента Украины с иностранным шпионом. © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В адрес президента Украины Владимира Зеленского следует завести уголовное дело о государственной измене. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», - высказался он в беседе с РИА Новости. Общественный деятель заявил, что нынешний украинский лидер предал интересы страны и по сути передал бразды правления третьим лицам, в первую очередь Соединенным Штатам и Великобритании. Как указал Рогов, Зеленского, судя по его действиям, можно считать иностранным шпионом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика