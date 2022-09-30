Опубликованы кадры, как жители ДНР слушают выступление Путина на Саур-Могиле

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители Донбасса собрались на мемориале Саур-Могила, чтобы следить в прямом эфире за церемонией подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как искренне радуются люди и как долго ждали они этого исторического события.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На церемонии в Георгиевском зале Кремля глава Российского государства заявил, что образование в РФ четырех субъектов - воля миллионов людей.

Подписи также поставили главы принятых территорий Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.