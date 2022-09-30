В стране и мире Генпрокуратура России заявила о проверках фактов накрутки цен на товары для мобилизованных Ирина Елагина Генеральный прокурор дал поручение проверить ценобразование на товары для мобилизованных. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники надзорного ведомства проверят сообщения о фактах накруток цен на товары, которые пользуются спросом у мобилизованных резервистов. Соответствующее поручение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации», - сообщила пресс-служба прокуратуры. Напомним, что, по данным СМИ, на фоне частичной мобилизации в российских регионах цены на товары военного назначения выросли на 10-20%. Подорожание коснулось спальных мешков, утепленных берц, военной амуниции, термобелья и некоторых медицинских товаров, например, кровоостанавливающих жгутов. Ранее президент России Владимир Путин попросил генпрокурора Игоря Краснова незамедлительно реагировать на нарушения при частичной мобилизации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика