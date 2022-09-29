Путин попросил Генпрокурора незамедлительно реагировать на нарушения при частичной мобилизации

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Соблюдение законности при проведении призыва по частичной мобилизации обеспечат представители надзорного ведомства. О включении прокуроров всех субъектов Федерации в состав призывных комиссий сообщил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности РФ.

«По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», - рассказал президент.

Путин заострил внимание на ошибках при проведении призыва по частичной мобилизации с отказом в предоставлении отсрочек и других нарушениях и просил Генпрокурора Игоря Краснова взять ситуацию на контроль.

«Я прошу Генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», - подчеркнул Путин.

Напомним, что вопросы проведения частичной мобилизации обсуждались сегодня на оперативном совещании с членами Совета Безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина.