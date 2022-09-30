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Лавров призвал воспринимать всерьез слова Путина о переговорах

Константин Коковешников
Игнат Далакян
17:24 30.09.2022
Лавров напомнил фразу Путина «Чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Звезда» призвал воспринимать всерьез слова президента России Владимира Путина о том, что чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться.

«Мы никогда от этого (переговоров с Украиной. - Прим. ред.) не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: "Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться". Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез», - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ также сказал, что российским послам за границей было дано поручение распространить речь президента России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России, заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной. Глава Российского государства добавил, что о готовности России к переговорам не раз было сказано.

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