Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами 152 мм

ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм по городу.

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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 16:15 - н. п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Золотое-5 из РСЗО HIMARS. Украинские войска сбросили четыре ракеты на Дом культуры и разрушили его.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.