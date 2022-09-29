Украина обстреляла Золотое-5 из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Дом культуры, сбросив четыре ракеты, и разрушили его.

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Киев обстрелял населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS и разрушил Дом культуры. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.07 по н.п. Золотое–5 с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). В результате обстрела разрушен Дом культуры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении представительства.

Также Украина обстреляла из РСЗО HIMARS населенный пункт Сватово, в результате был разрушен жилой дом.

Ранее, также ночью, ВСУ выпустили 4 ракеты из такой же РСЗО по Лисичанску. О повреждениях или человеческих жертвах не сообщается.