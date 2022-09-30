Мантуров возглавил комиссию по вопросам бронирования находящихся в запасе

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Вице-премьер Денис Мантуров возглавил комиссию по вопросам бронирования граждан, находящихся в запасе Вооруженных сил РФ, федеральных органов власти, имеющих запас, и органов местного самоуправления, а также организаций, утвержденных распоряжением кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, документ размещен на электронном интернет-портале правовой информации.

Также в комиссию включен первый заместитель председателя коллегии ВПК Василий Тонкошкуров, а генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов из ее состава исключен.

Ранее в Свердловской области первой сотне мобилизованных вручили оружие. До этого в Минобороны России сообщили, что мобилизованные после прохождения боевого слаживания будут оборонять освобожденные территории.