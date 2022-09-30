В Свердловской области первой сотне мобилизованных вручили оружие

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более ста мобилизованных в Свердловской области получили личное оружие. Торжественная церемония прошла в Учебном центре Центрального военного округа. В ней принял участие военный оркестр - знамя полка вынесли на плац под звуки композиции «Священная война».

Пока одни резервисты получают автоматы, другие уже вовсю тренируются на полигонах. С бойцами работают инструкторы - в ходе занятий по огневой подготовке мобилизованные стреляют из АК и РПГ, а также оттачивают навыки метания гранат. Среди военнослужащих много добровольцев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мобилизованные после прохождения боевого слаживания будут оборонять освобожденные территории.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов