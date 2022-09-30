Путин назвал политическими мазохистами тех, кто хочет жить по правилам США

Глава Российского государства также сравнил их с последователями нетрадиционных политических отношений.

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По правилам Соединенных Штатов готовы жить только политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что в очередной раз смогут по своей команде построить весь мир. Столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений», - сказал он.

Путин заявил, что большинство государств выбирают сотрудничество с Россией, но такой непокорности Запад от них не ожидал. Президент также обвинил англосаксов в диверсиях на газопроводах «Северного потока».

Ранее сообщалось, что в Кремле сегодня состоится церемония подписания договоров о вхождении территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.