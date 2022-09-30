Путин заявил, что англосаксы организовали диверсии на «Северных потоках»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с утечками на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». По мнению главы государства, взрывы на трубопроводах стали результатом диверсий англосаксов. Путин добавил, что англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

«Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступив к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем очевидно, кому это выгодно. Кому это выгодно - тот и сделал», - резюмировал российский лидер на торжественной церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ в Кремле.

На газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.