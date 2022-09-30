«Эти восемь лет были не первыми»: Шойгу перед подписанием договоров о вхождении в РФ новых территорий

По словам главы российского оборонного ведомства, атмосфера мероприятия напоминает ту, которая была при вхождении Крыма в состав России.

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В беседе со «Звездой» глава оборонного ведомства отметил, что данное историческое событие многое значит для нашей страны.

«Тут можно повторять то, что было сказано, когда мы вместе с вами встречали Крым. Такие же настроения, такое же состояние. Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми. Но в эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятным, что речь даже не об Украине, а о большой программе, которая называется «АнтиРоссия»», - говорит Шойгу.

Торжественная церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России стартует сегодня, 30 сентября в Большом Кремлевском Дворце. Мероприятие будет сопровождаться объемным выступлением президента РФ Владимира Путина.