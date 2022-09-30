Мир замер: каковы ожидания от церемонии подписания договоров о присоединении новых территорий к РФ

Главы республик и областей уже прибыли в Москву, у них запланирована встреча с российским лидером.

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До начала выступления речь президента России Владимира Путина как обычно держится в секрете. Поэтому о содержании выступления можно лишь догадываться. При этом в Кремле обратили особое внимание, что это будет не послание, хотя в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца соберутся представители обеих палат парламента, члены правительства, руководители религиозных конфессий.

Аналогичная обстановка была здесь в 2014 году, когда подписывали договор о воссоединении Крыма с Россией. Тогда на праздничном концерте глава государства заявил о возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань. Такой же концерт на Васильевском спуске пройдет и сегодня, но вначале требуется оформить юридические процедуры.

По закону сначала требуется заключить международный договор. Поэтому в феврале был признан суверенитет ЛДНР, а сегодня Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Референдумы, которые проходили в указанных регионах, подтвердили желание подавляющего большинства жителей войти в состав России.

Главы республик и областей уже прибыли в Москву, у них запланирована встреча с российским лидером. Далее Путин выступит, по данным Кремля, с объемной речью. После подписания договоров они отправятся в Конституционный суд. Уже на следующей документы ратифицируют Госдума и Совет федерации.