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Соединенные Штаты привыкли действовать по шаблону: брать нахрапом, шантажом и подкупом, врут напропалую, как Геббельс. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Просто привыкли действовать по шаблону: все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием. И убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом», - сказал Владимир Путин.

Глава Российского государства отметил, что Запад не ждал, что не все страны поддержат их в отношении позиции по Российской Федерации. По словам Владимира Путина, большинство государств выбирают разумный путь сотрудничества с Россией, и такой непокорности Запад от них не ожидал.

«Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот так и действуют по этому принципу», - сказал президент России.

Напомним, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве началась церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В зале Кремля собрались представители обеих палат парламента Российской Федерации, кабинет министров в полном составе, главы регионов, а также руководители религиозных конфессий.