В стране и мире Путин заявил, что построенный Западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен Ирина Елагина Владимир Путин заявил об обманчивости ценностей западной цивилизации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Однополярность западной цивилизации насквозь фальшива. Об обманчивости ценностей западной цивилизации президент России Владимир Путин заявил в выступлении на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

«Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь», - подчеркнул Путин. Напомним, что сегодня подписаны документы о вхождении четырех регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - в состав РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика