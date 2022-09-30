Путин заявил, что построенный Западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен
Владимир Путин заявил об обманчивости ценностей западной цивилизации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Однополярность западной цивилизации насквозь фальшива. Об обманчивости ценностей западной цивилизации президент России Владимир Путин заявил в выступлении на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
«Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь», - подчеркнул Путин.
Напомним, что сегодня подписаны документы о вхождении четырех регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - в состав РФ.