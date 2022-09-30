Песков заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Он также отметил, что часть территорий еще предстоит освободить.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в тех границах, которые были признаны Россией в 2014 году.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», - прокомментировал он.

Песков подчеркнул, отвечая на соответствующий вопрос, что еще не освобожденные территории нужно освободить, так как частью России станет государство, признанное РФ в границах 2014 года. Пресс-секретарь также пообещал уточнить информацию о Херсонской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что Путин сообщил Госдуме о предложениях освобожденных республик и областей принять их в состав РФ. Вскоре в Большом Кремлевском дворце состоится подписание договоров о присоединении земель к России.