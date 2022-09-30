Путин сообщил Госдуме о предложениях освобожденных республик и областей принять их в состав РФ
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин сообщил Госдуме о предложениях освобожденных республик и областей принять их в состав РФ.
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Путин сообщил Госдуме о предложениях освобожденных республик и областей принять их в состав РФ
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин сообщил Госдуме о предложениях освобожденных республик и областей принять их в состав РФ.
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