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«Голосовали за будущее»: председатель ЦИК рассказала об итогах референдума в ЛНР

Алиса Краузе
23:54 27.09.2022
Население ЛНР было готово идти на голосование даже несмотря на угрозы с украинской стороны и обстрелы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации - это долгожданный праздник, к которому местные жители готовились последние восемь лет. Так прокомментировала результаты референдума председатель Центральной избирательной комиссии республики Елена Кравченко.

«Поскольку часть Луганской Народной Республики находилась в оккупации, у нас не было возможности провести данное мероприятие. После того, как территорию ЛНР освободили, большинство, как видно по явке, как видно по результатам, все-таки готовились восемь лет вместе с нами к этому. Очень трепетно на душе», - высказалась она.

Председатель ЦИК ЛНР призналась, что такой высокий процент поддержки идеи стать частью РФ был для нее даже слегка неожиданным с учетом того, что часть территории была оккупирована. Ведь все эти годы, по ее словам, там проводилась совсем другая работа с населением и прививались иные качества и нравственность.

«Результат действительно очень высок. Украинские паблики, которые нам угрожали, обстрелы, которые не прекращались, они ни на кого не воздействовали. Народ был готов проголосовать, они пришли, проголосовали - мы видим результат... Мы готовы стать полноценной частью России», - заметила Кравченко.

Как отметила чиновница, заметных различий в явке граждан на недавно освобожденных и устоявшихся территориях не наблюдалось.

«Я не скажу, что на устоявшейся территории на референдуме было больше людей - одинаково. Неодинаково безопасно было эти пять дней на всей территории. Но даже там, где вели обстрел, была очень высокая явка», - указала она.

Кравченко отметила, что не боялись приходить для голосования даже жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Кременной, которые ежедневно находятся под обстрелами.

«Голосовали с душой, голосовали за Россию, за будущее своих детей в составе Российской Федерации, за развитие республики», - заявила председатель Центральной избирательной комиссии.

Ранее были подсчитаны 100% бюллетеней в рамках референдума на территории Луганской Народной Республики. За вхождение ЛНР в состав Российской Федерации проголосовали 98,42% избирателей.

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