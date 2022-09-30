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Лукашенко: достижение мира на Украине при желании европейцев возможно за несколько дней

Елизавета Потейчук
13:06 30.09.2022
Белорусский лидер также призвал европейские государства одуматься и сделать все, чтобы на Украине наступил мир.
Лукашенко: достижение мира на Украине при желании европейцев возможно за несколько дней
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней при условии, если европейцы этого сильно хотят. Кроме того, белорусский лидер призвал европейские государства одуматься и сделать все, чтобы в стране наступил мир.

«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты толкают страны Европы в военное противостояние с Российской Федерацией на территории Украины. Глава государства добавил, что во всех этих действиях присутствует и еще одна цель - Европа.

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