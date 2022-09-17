Лукашенко заявил, что США толкают Европу в военное противостояние с РФ на территории Украины

Белорусский лидер отметил, что Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты толкают страны Европы в военное противостояние с Российской Федерацией на территории Украины. С таким заявлением белорусский президент выступил на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства Белоруссии.

«США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси», - цитирует РИА Новости президента Белоруссии.

Александр Лукашенко добавил, что во всех этих действиях присутствует и еще одна цель - Европа.

«Америка является единственной страной - выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина - завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Соединенные Штаты также раздувают войну в Косово и некоторых странах Ближнего Востока.

«Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах», - добавил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что при таком поведении в мире американские политики полностью игнорируют «внутренние противоречия на грани гражданского противостояния».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страны Запада готовят свержение власти в стране. По его информации, на территории Европы готовятся подразделения для силового захвата власти в Белоруссии.